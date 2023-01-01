Alaşehir'de S.Ö'nün kullandığı otomobille karşı yönden gelen M.G. idaresindeki kamyonet, Toygar Mahallesi yolunda çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada otomobildeki yolculardan 20 yaşındaki Furkan Öztürk'ün, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobildeki sürücü S.Ö. yolcular 20 yaşındaki M.Ç., S.M. ve 21 yaşındaki M.A. ile kamyonet sürücüsü M.G. ile kamyonetteki yolcu B.U. yaralandı.

Yaralılar, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

[Fotoğraf: AA]

Saruhanlı'daki kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı

Manisa-Akhisar yolunun Saruhanlı ilçesi geçişinde 38 yaşındaki M.Ü. idaresindeki tır ile 46 yaşındaki H.H.Ö.'nün kullandığı otomobil çarpıştı.

Kazada, otomobil sürüsü H.H.Ö. ile eşi C.Ö. ve oğlu İ.Ö. yaralandı.

Ambulanslarla Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.