Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar 04:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini silahla yaraladı
[Fotograf: AA]
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde cezaevinden kısa süre önce çıkan kişi, boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini silahla vurarak yaraladı. Zanlı gözaltına alındı.
21 yaşındaki Murteze E. kendisinden ayrılmak isteyen 17 yaşındaki eşi B.E. ile 39 yaşındaki kayınvalidesi Birgül E.'nin yaşadığı Yunuseli Mahallesi Erguvan Sokak'taki evlerine geldi.
Murteze E. burada eşi ve kayınvalidesiyle tartıştıktan sonra tabancayla ateş edip kaçtı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
B.E. ile annesi Birgül E'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Zanlı Murteze E. babasının evinde yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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