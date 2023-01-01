Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar 02:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de çatı çöktü: 1 işçi ağır yaralandı
[Fotograf: AA]
Düzce'de tadilat yapılan çatının çökmesi nedeniyle 1 işçi ağır yaralandı.
Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde bir işletmenin çatısı tadilat sırasında çöktü, bu sırada çatıda çalışan işçi Mahmut Çalışkan yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Çalışkan'ı, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.
Hastanede tedavisine devam edilen Çalışkan'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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