Yılın ilk bebekleri dünyaya gözlerini açtı, hepsine isimleri de verildi. Aileler, 2023'e bebeklerini kucaklarına alarak girdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti.

Bakan Koca, hastanede dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeği Yavuz Selim Demir'i ziyaretinde, aileyi tebrik etti. Bebek ve annenin sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Koca, anneye çiçek takdim ederek, bebeğe de çeyrek altın taktı.

[Fotoğraf: AA]

Bakan Yanık'tan Ankara'da yeni yılın ilk bebeğine ziyaret

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etti.

Bakan Yanık, yeni yılın ilk bebeklerinden Yağız Alp Keskin'i ziyaretinde, bebek ve annenin sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

Anneye çeşitli hediyeler veren Yanık, hastanede normal doğumla 3 kilo 600 gram olarak ilk çocuğunu dünyaya getiren anne Kübra Keskin'i kutladı ve bebek Yağız Alp'in ömrünün uzun, bahtının güzel olmasını temenni etti.

Sivas'ta yeni yılın ilk bebeği

Sivas'ta yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe "Bekir" ismi verildi.

Öznur-Aykut Halver çiftinin ikinci çocukları Bekir, özel bir hastanede 3 kilogram 390 gram ağırlığında saat 00.05'te dünyaya geldi.

Anne Öznur Halver, sağlıklı bir bebek dünyaya getirdiği ve çocuğunu kucağına aldığı için mutlu olduğunu belirtti.

Yeni yılın hayırlara vesile olmasını dileyen Halver, "Çok mutlu, çok heyecanlıyım. Çok güzel bir duygu, en güzel yeni yıl oldu benim için. Bebeğimin sağlığı da çok şükür iyi" dedi.

[Fotoğraf: AA]

İzmir'in ilk bebeği de dünyaya geldi

Özel bir hastanenin doğum servisinde Zeliha-Süleyman Karaca çiftinin ikinci çocukları olarak 3 kilo 20 gram ağırlığında, saat 00.01'de doğan bebeğe Aras Bulut ismi verildi.

Yeni yılın ilk dakikalarında oğlu Aras Bulut'u kucağına alan Zeliha Karaca, kendisinin de 1 Ocak doğumlu olduğunu ve yeni yıla çok güzel bir hediye ile girmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Baba Süleyman Karaca da yeni yılın yeni umutlar getirdiğini, bebeklerinin kendileri için çok büyük bir hediye olduğunu ifade ederek, "Çok değişik duygular içerisindeyim. Oğlum Kaan Mert de çok sevindi, çok mutlu oldu, abi oldu. Çok heyecanlıyız, çok sevinçliyiz. Eşim de 1 Ocak doğumlu. Anneyle bebek aynı tarihte doğdu. Bu da güzel bir tesadüf oldu" diye konuştu.

Kayseri'de yeni yılın ilk bebeği

Kayseri Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Polikliniğinde, saat 00.05'te, 3 kilo 990 gram ağırlığında bebek dünyaya geldi.

Asena ve Ahmet Tekne çifti, sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen ilk bebeklerine "Yüsra" ismini verdi.

Hastane personelinin büyük bir özveriyle çalıştığını belirten Asena Tekne, "Zorlu süreci onların profesyonel adımlarıyla kolay bir şekilde atlattım. Bebeğim, yılın ilk bebeği oldu. Bu durumdan dolayı da çok mutluyum" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Baba Ahmet Tekne ise ilk bebeğini kucağına aldığını için çok mutlu olduğunu anlatarak, bütün sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Elazığ'da yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

Elazığ'da yeni yılın ilk bebekleri Eymen, Ahlas ve Siraç dünyaya gözlerini açtı.

Fethi Sekin Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde Fatma Aslan ve Ramazan Aslan çiftinin çocuğu Eymen bebek 00.02 'de 3 kilo 100 gram olarak dünyaya geldi.

Gamze Avşar ve Hüseyin Avşar çiftinin ilk çocuğu Ahlas ise 00.05'de 3 kilo 350 gram ağırlığında doğdu.

Esra Bağcıoğlu ve Beytullah Bağcıoğlu çiftinin çocuğu Siraç bebek de 3 kilo 300 gram ağırlığında dünyaya gözlerini açtı.

[Fotoğraf: AA]

Vali Ömer Toraman ile Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ziyarette bulundukları yeni yılın ilk bebeklerine altın taktı.

Diyarbakır'da yeni yılın ilk bebekleri

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, anneler Fatma Şimşek ve Yasemin Petek'in yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya getirdiği kız çocuklarına "Nisa" ve "Zeynep Lina" isimleri verildi.