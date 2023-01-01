Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar 04:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da 1740 litre kaçak içki ele geçirildi: 2 gözaltı
[Fotograf: AA]
Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen operasyonda 1740 litre kaçak içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki iki eve kaçak alkol üretimi yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Yapılan aramada 1740 litre kaçak şarap, 100 litre etil alkol, 30 litre kaçak rakı, damıtma düzeneği, 10 anason aroması, 10 enjektör ve 48 şişe ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.
Etiketler: Aydın Kaçak İçki
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