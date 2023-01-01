İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl dolayısıyla kentin birçok noktasında uygulama gerçekleştirdi.

Yapılan uygulamalarda trafik denetimlerine takılan otomobil sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 TL idari para cezası uygulandı, ehliyetine de el konuldu.

Dakikalar içerisinde tekrardan trafik denetimine takılan sürücünün 0,79 promil alkollü olduğu belirlendi.

Ehliyetsiz araç kullanmaktan da ceza yedi

Polis ekipleri tarafından sürücüye ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan idari para cezası uygulandı.

Yeni yıla iki ceza yiyerek giren sürücü, "Yeni yıla 2. ceza ile girdik. Aynı saatler içerisinde üst üste 2 ceza yedik. Yapacak bir şey yok" dedi.

Öte yandan, polis ekipleri vatandaşların yılbaşı gecesini huzur ve güven ortamında geçirebilmesi sağlamak için havadan, karadan ve denizden 6 bin personel ile denetimlerini gerçekleştirdi.