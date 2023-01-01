Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar 06:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trafiğe alkollü çıktı, bir hafta önce aldığı ehliyetine el konuldu
[Fotograf: AA]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yılbaşı denetiminde durdurulan bir aracın aday sürücüsünün bir hafta önce aldığı ehliyetine el konuldu.
Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ve trafik ekipleri Kemalpaşa Mahallesi'nde alkol denetimi yaptı.
Denetimde durdurulan bir araçta 0,58 promil alkollü olduğu tespit edilen aday sürücü S.K.'nin ehliyetine el konuldu.
Ekiplerce S.K.'ye 4 bin 64 lira ceza kesildi.
Sürücünün ehliyetini 1 önce hafta aldığı ve bugün doğum günü olduğu öğrenildi.
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