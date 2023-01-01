Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar 09:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine açıldı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Çanakkale Boğazı'nda yoğun sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiği yeniden başladı.
Dün akşam saatlerinde boğaz açıklarında etkisini artıran sis nedeniyle durdurulan boğazdaki çift yönlü transit gemi geçişleri, sabah saatlerinde normale döndü.
Sisin etkisini yitirmesiyle gemiler seyrine devam ederken, geçici olarak durdurulan Lapseki-Gelibolu arasındaki feribot seferleri de tekrar devreye alındı.
Boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden olmuş, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyurulmuştu.
Etiketler: Çanakkale
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