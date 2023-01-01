Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar 10:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da iki tır çarpıştı: 4 yaralı
[Fotograf: AA]
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.
Mehmet Altınparmak yönetimindeki sebze yüklü tır, Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda, Ahmet Açar idaresindeki mermer yüklü tırla çarpıştı.
Kazada, araçta sıkışan sürücüler ile mermer yüklü tırda bulunan Ali ve Emine Açar yaralandı.
İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, tırların ve yola savrulan mermer blokların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.
Etiketler: Afyonkarahisar Trafik Kazası
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