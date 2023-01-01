Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar 15:02Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Diyarbakır'da 7 katlı apartmanda yangın
[Fotograf: DHA]
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 7 katlı apartmanın son katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü
Yangın, sabah saatlerinde Seyh Şamil Mahallesi Barış Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın son katındaki A.A.'ya ait dairede meydana geldi.
Durumu fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler söndürüldü.
Daire kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Etiketler: Diyarbakır
Son Haberler
- 16:23
- 16:20
- 16:05
- 15:52
- 15:50
Sıradaki Haber
En fazla 30 kilometre hız yapabilen traktörüyle aşırı hız cezası yedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz