Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar 20:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü
[Fotograf: DHA]
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 2 otomobil çarpıştı, aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.
Başak Bozkurt idaresindeki otomobil, Yukarı İncirli Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.
Sürücü Başak ile otomobildeki eşi Eyüp ve 4 yaşındaki kızları Mine Bozkurt ağır yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişi müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bozkurt ailesinin, Halfeti ilçesindeki yakınlarının düğününe gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.
Etiketler: Şanlıurfa Trafik Kazası
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