Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar 18:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ üyesi yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ üyesi gözaltına alındı.
54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birlikleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.
Kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları belirlenen terör örgütü mensubu Y.A. ve E.T. yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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