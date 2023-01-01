Antalya ve Muğla'da güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi

Haber yapmaya giden muhabir kazada ölenlerin yakını olduğunu gördü

Kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları belirlenen terör örgütü mensubu Y.A. ve E.T. yakalandı.

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birlikleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.

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