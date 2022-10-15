Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Kayseri, Sivas, Yozgat, Ankara, Eskişehir, Kastamonu, Sinop, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır ile Konya'nın batısının yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların öğle saatlerinden itibaren Muğla kıyıları, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi ile Antalya, Sivas, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Öte yandan, gök gürültülü sağnak beklenen Antalya ve Muğla için 'sarı' kodlu uyarı yapıldı.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Marmara ve Batı Karadeniz'in batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.