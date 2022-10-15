Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi 09:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli
[Fotograf: AA]
Erdek ile Adalar güzergahında bugün yapılması planlanan feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.
GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Narlı-Adalar, Narlı-Marmara ve Narlı-Paşalimanı-Avşa hattında planlanan tarifeli tüm seferler, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.
Etiketler: Marmara Bölgesi Fırtına Hava Durumu
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