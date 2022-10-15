Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi 09:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta trafik kazası: 2 yaralı
[Fotograf: TRT Haber]
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, Dr. Sadık Ahmet Caddesi Gazeteci Burak Erdoğmuş kavşağında O.A.'nın kullandığı otomobile çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan B.İ. yaralandı.
Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Etiketler: Sivas Trafik Kazası
Son Haberler
- 10:46
- 10:38
- 10:32
- 10:30
- 10:28
Sıradaki Haber
Sinop'ta çatlakların oluştuğu apartman tahliye edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz