Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre,

Marmara’da rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Vatandaşların, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.