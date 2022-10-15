Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi 09:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Marmara Denizi'nde fırtına etkili olacak
[Fotograf: AA]
Marmara Denizi'nde bugün rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın yarın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre,
Marmara’da rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Vatandaşların, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.
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