Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 16:31Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Başkentte trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.
Sincan-Malıköy kara yolunda, T.Y.D. yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybetti, otomobildeki 2 kişi ise yaralandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Ankara Trafik Kazası
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