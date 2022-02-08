Turist taşıyan minibüs alev alev yandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 turisti taşıyan seyir halindeki minibüs alev alarak yandı. Yanan araçtan sürücü ve yolcular sona anda kurtuldu. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Manavgat’tan iki turisti Antalya’ya götüren Aziz Bayram idaresindeki tur minibüsü, Hatıplar Mahallesi D-400 karayolunda seyir halindeyken motor bölümünden duman çıkmaya başladı.
Sürücünün Çakalderesi mevkisinde aracı durdurarak yol kenarına çekmesinin ardından minibüs alev aldı. Çevredeki vatandaşlar yangın tüpüyle müdahalede bulunmak isterken araçta üst üste patlamalar meydana geldi.
Bir anda alev topuna dönüşen minibüs, Antalya Büyükşehir belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı itfaiye ekibinin müdahalesine rağmen tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Gazetecilere açıklama yapan minibüs şoförü Aziz Bayram, "Arkamdan diğer araçlar korna çalıyordu. Yavaş yavaş aracı yolun sağına çektim. Araç yanmaya başladı. Patlama oldu, yolcuları indirdim, hemen araçtan uzaklaştık" dedi.
- 18:31
- 18:35
- 18:25
- 18:19
- 18:10