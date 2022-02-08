Köyceğiz'de erken saatlerde başlayan şiddetli yağış etkisini sürdürüyor.

Debisi artan Namnam Çay'ı, Yuvarlakçay ve Kargıcak derelerinden gelen sular, Köyceğiz Gölü'nün yükselmesine neden oldu.

İş yerlerini su bastı

Atatürk Kordonu'nda bulunan kafeterya ile restoranların masa ve sandalyeleri su altından kaldı.

Kuvvetli fırtına nedeniyle iş yerlerinin brandaları koptu. Çalışanlar eşyalarını kurtarmak için seferber oldu.

Yollar göle döndü

Şiddetli yağış nedeniyle kordona çıkan yollar da su altında kaldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ile Köyceğiz Belediyesi ekipleri, su basan ev ve işyerlerinde çalışma başlattı.