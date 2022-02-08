Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 16:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Muğla'da sağanak: Köyceğiz Gölü taştı, iş yerleri su altında kaldı
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde etkili olan fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Köyceğiz Gölü'nün taşması sonucu Atatürk Kordonu'nda bulunan iş yerlerinin masa ve sandalyeleri su altında kaldı. Belediye ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Köyceğiz'de erken saatlerde başlayan şiddetli yağış etkisini sürdürüyor.
Debisi artan Namnam Çay'ı, Yuvarlakçay ve Kargıcak derelerinden gelen sular, Köyceğiz Gölü'nün yükselmesine neden oldu.
İş yerlerini su bastı
Atatürk Kordonu'nda bulunan kafeterya ile restoranların masa ve sandalyeleri su altından kaldı.
Kuvvetli fırtına nedeniyle iş yerlerinin brandaları koptu. Çalışanlar eşyalarını kurtarmak için seferber oldu.
Yollar göle döndü
Şiddetli yağış nedeniyle kordona çıkan yollar da su altında kaldı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ile Köyceğiz Belediyesi ekipleri, su basan ev ve işyerlerinde çalışma başlattı.
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