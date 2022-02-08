Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 15:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Drift yapan sürücü kendini yerde buldu: O anlar kamerada
[Fotoğraf: İHA]
Antalya'da drift yapmak isteyen sürücü kapısı açılan araçtan dışarı fırladı. Sürücüsünün peşinden koştuğu araç, yolcu koltuğunda oturan diğer kişi tarafından durduruldu. O anlar benzin istasyonunun kamerasına yansıdı.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir akaryakıt istasyonda drift atarak dönmek isteyen sürücü aracın kapısının açılmasıyla araçtan düştü.
Araç ise yaklaşık 15 metre ilerledikten sonra yolcu koltuğunda oturan kişi tarafından el freni çekilerek durduruldu.
Düşen şahıs ise aracının arkasından koşarak yetişti. Sürücü daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.
O anlar ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Antalya Drift Trafik Trafik Kazası
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