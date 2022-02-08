Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 15:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çankırı'da eğitime ara verildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilçedeki olumsuz hava şartları dolayısıyla bugün öğleden sonra tüm okulların tatil edildiği belirtildi.
Açıklamada, hamile ve engelli personel ile 12 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin de izinli olduğu kaydedildi.
Etiketler: Çankırı Kar Yağışı Eğitim Yağış
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