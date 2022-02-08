Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 15:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Akdeniz'e sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Adana, Mersin çevreleriyle Osmaniye'nin batısı ve Kahramanmaraş'ın güneyinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, akşam saatleri itibarıyla beklenen yağışların etkisini artırarak, kıyı kesimlerde kuvvetli ve çok kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak, 600 metre üzeri rakımlı yerlerde yer yer 20 santimetre üzeri yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Meteorolojik Uyarı— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 8, 2022
Doğu Akdeniz'de Beklenen Kuvvetli Yağışlara Dikkat!@AFADBaskanlik @TCAdanaValiligi @MersinValiligi @OsmaniyeValilik @TCkahramanmaras @Adana_Bld @mersin_bld @osmaniyebld @buyuksehirkm pic.twitter.com/ZCW6CYNAUI
Etiketler: Adana Doğu Akdeniz Hava Durumu Kahramanmaraş Mersin Meteoroloji Osmaniye
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