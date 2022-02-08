Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 15:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ölen sahibinin tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı
[Fotoğraf: İHA]
Amasya’nın Taşova ilçesinde "Bali" isimli köpek, hayatını kaybeden sahibi Murat Dönmez'in tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı. Cenaze namazı sonrası cemaatle birlikte mezarlığa kadar giden köpeğin bağlılığı vatandaşları duygulandırdı.
Taşova ilçesinde gazete dağıtıcılığı yapan ve dün tedavi gördüğü Samsun'daki hastanede yaşamını yitiren 3 çocuk babası 44 yaşındaki Dönmez’in cenazesi, Çarşı Camisi'ne getirildi.
Dönmez'in yıllardır yanında olan köpeği "Bali" de sahibinin tabutunun başında durdu.
Dönmez’in cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Doğu Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Bali'nin cenaze namazı sırasında arka tarafta durup, cenazeyle beraber mezarlığa kadar gitmesi vatandaşları duygulandırdı.
Etiketler: Köpek
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