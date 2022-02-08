Karataş köyü, yaşanan göç yüzünden hayalet köy haline geldi.

Önceki yıllarda yüzlerce insanın yaşadığı köyün nüfusu TÜİK'in son verilere göre 39'a indi. Köyde şimdilerde ise 7'si erkek toplam 9 kişi yaşıyor.

"Köyde okul var ancak okula gidecek çocuk yok"

Geçmiş yıllarda nüfuslarının fazla olduğunu söyleyen muhtar Nadir Yılmaz, "Köyümüz, son TÜİK verilerine göre nüfusu en az olan köy olarak açıklandı. Çalışma şartları nedeniyle göç vermek zorunda kaldı. Önceki yıllarda köyümüz kalabalıktı, nüfusu çoktu. Biz burada köyümüzü yaşatmaya ve şenlendirmeye çalışıyoruz. Komşularıma, arkadaşlarıma sesleniyorum; köylerini harap etmesinler, köylerini hiçe saymasınlar, gelsinler imar etsinler. Köylerimiz köy olmaktan çıkmasın, harabe olmasın, bizim amacımız da bu. Köyde okul var ancak okula gidecek çocuk yok. Köyde en küçük kişi 20 yaşında" dedi.

"Yazın nüfusumuz 40 veya 50 kişiye kadar çıkıyor"

Köyde 9 kişinin yaşadığını söyleyen Yılmaz, "Şu anda köyün nüfusu 39 kişi ancak 9 kişi yaşıyor. 5 kişi benim ailem, 4 kişi de başka bir aile var. Yazın nüfusumuz biraz daha fazla oluyor. Bazen 40 veya 50 kişiye kadar çıkıyor" açıklamasını yaptı.

"Hayvancılıkla uğraşıyoruz"

Köy sakini Semihe Yılmaz ise şunları söyledi:

"Köyümüz eskiden kalabalıktı, okulumuz vardı. Gençlerden evlenip şehre göç edenler oldu. Şimdilerde köyde yaşlılar kaldı. Onlar da sadece yazın geliyor. Kış şartları zor olduğu için köyde duramıyorlar. Ama yaz için köy hayatı çok güzel. Bu köyde 9 kişi yaşıyoruz. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. İşlerimizi hallediyoruz, sohbet muhabbet ediyoruz. Köy hayatı gerçekten çok güzel, herkesin köylerine gelmesini isterim. Köyümüz kalabalık olsa daha güzel olurdu."