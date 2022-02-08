İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki bir restoranın önünde yaşanan silahlı saldırının faillerini yakalamak için çalışma başlatıldı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, restoran önünde manevra yapan bir otomobildeki 2 şüpheliden birinin araçtan indikten sonra etrafa 3 el ateş ettiğini belirledi.

Şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, silahlı saldırıyı gerçekleştiren Can A. ile aracı kullanan Mahmut B.'yi Maltepe'de gözaltına aldı.

Olayın orada yaşanmasının tesadüf olduğunu iddia etti

Can A. emniyetteki sorgusunda, alkollü olduğunu ve olayın yaşandığı yerde araçla manevra yapmak istedikleri sırada kim olduğunu hatırlamadığı birileriyle aralarında küfürleşme yaşandığını, bunun üzerine araçtan inip tabancayla birkaç el ateş ettiğini söyledi.

Olayın meydana geldiği restoranda daha önce çalıştığını ancak herhangi bir sorununun olmadığını iddia eden Can A, olayın orada yaşanmasının tesadüf olduğunu savundu.

Öte yandan, silahlı saldırı sırasında yaralanan İ.Y., M.P. ve R.V.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu ve olay yerinde tesadüfen bulundukları belirtildi.

2 şüpheli adliyeye sevk edildi.