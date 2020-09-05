Haber Giriş: Kaynak: İHA
Bartın'da sağanak: Rögarlar taştı, yollar dereye döndü
[Fotoğraf: İHA]
Bartın’da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak sonrası bazı bölgelerde rögarlar taştı, yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler ve yayalar su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı.
Bartın’da akşam saatlerinde başlayan sağanak gece saatlerine doğru şiddetlendi.
Metrekareye 34 kilogram yağışın düştüğü kentte bazı bölgelerde rögarlar taştı, yolllar dere yatağına döndü.
[Fotoğraf: İHA]
Kent merkezinde ve çevre yollarında oluşan su birikintileri ise araç sürücülerine zor anlar yaşattı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarılara karşın şiddetli yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kendilerini yağmurdan koruyacak yerler aradı.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: şiddetli yağış sağanak BartınSon Güncelleme: 5 Eylül 2020 Cumartesi 02:43
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