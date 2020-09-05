Çorum'un Kargı ve Sinop'un Saraydüzü ilçesi Yalmansaray köyü arasındaki ormanlık alanda perşembe günü başlayan orman yangınının kontrol altına alınması amacıyla çalışmalar devam ediyor.

İhbar üzerine bölgeye Çorum ve Sinop'tan Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Çorum ve Sinop'un iki ilçesi arasındaki bölgede başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüyor. Detayları @trthaber muhabiri Aydın Yılmaz aktardı.https://t.co/u1r4T39MhK pic.twitter.com/k0Ze8zvSbm — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 4, 2020

Yangına 1 uçak, 5 helikopter, 47 arazöz ve itfaiye araçlarıyla da karadan müdahale ediliyor.

Havanın kararmasıyla alevlere havadan müdahaleye ara verildi.

3 kişi yaralandı

Yangına müdahale için bölgeye sevk edilen Karabük Orman İşletme Müdürlüğü personeli Bilal K. ve Cemal Ç. ile Kargı Orman İşletme Müdürlüğü personeli Bilge Kağan Ş, alevlerin arasında kalan arazözün yanması nedeniyle yaralandı.

Ambulansla Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çorum Kargı'da yangına müdahale eden bir şefimiz ve iki işçimiz arazözün yanması neticesinde yaralanarak tedavi altına alındı. Mesai arkadaşlarıma acil şifalar diliyorum. Ülkemizin dört bir tarafında yeşil vatan için savaşan mesai arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının yaklaşık 90 hektarlık bir alana zarar verdiği tahmin ediliyor.