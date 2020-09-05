Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber-AA
İstanbul'daki denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 276 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul polisi 116 farklı noktada asayiş uygulaması yaptı. İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın da katıldığı denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 276 kişi yakalandı.
İstanbul genelinde "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapıldı.
116 noktadaki uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, önleyici hizmetler, trafik denetleme, havacılık, narkotik suçlarla mücadele, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanları ile Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra özel harekat ekipleri olmak üzere toplam 1218 personel katıldı.
İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın da katıldığı uygulamada 11 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
Uygulama sırasındaki aramalarda 42 adet ruhsatsız tabanca ve tüfeğe el konuldu.
Çeşitli suçlardan aranan 276 kişi de yakalandı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: İstanbul Yeditepe Huzur uygulaması zafer aktaşSon Güncelleme: 5 Eylül 2020 Cumartesi 01:02
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