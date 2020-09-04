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Sakarya’da işçilere saldırı iddiası yalanlandı
[Fotoğraf: DHA]
Sakarya'da 22 Ağustos'ta yaşandığı iddia edilen fındık işçilerine saldırı haberi, Sakarya Valiliği tarafından yalanlandı.
Sosyal medyada Sakarya'da fındık işçilerine saldırıldığı ve darp edildiği yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı.
Sosyal medyada kısa süre içinde yayılan iddialara Sakarya Valiliği'nden yalanlama geldi.
Valilik fındık işçilerine saldırıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Valilik açıklamasında 22 ağustos'da yaşanan olayın adli makamlara intikal ettiği bilgisini verdi.
Valilik, bazı sosyal medya kullanıcılarının konuyu bir provokasyon malzemesi olarak asılsız bir şekilde kullandığını belirtti.
Etiketler: sakarya tarım işçileriSon Güncelleme: 4 Eylül 2020 Cuma 23:37
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