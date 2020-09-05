Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Define ararken kullandıkları dinamit patladı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Sivas'ta kaçak kazı sırasında dinamit patladı. Olayda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kazı çalışmalarına katılan diğer 3 kişi gözaltına alındı.
Sivas'ta 5 arkadaş merkez Ovacık köyü yakınlarında define aramak için arazide kaçak kazı yapıyordu. Bu sırada kullandıkları dinamitin patlaması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
Olaydan yara almadan kurtulan defineciler, yaralıları araçlarıyla hastaneye götürmek üzere yola çıktı.
[Fotoğraf: İHA]
Yaralılardan biri yolda can verdi. Diğer yaralı ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
Olayla ilgili 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Etiketler: Sivas Kaçak kazı dinamit defineSon Güncelleme: 5 Eylül 2020 Cumartesi 01:58
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