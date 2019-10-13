Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Fırat'ın doğusunda terör hedefleri ateş altında. Harekatta şimdiye kadar 14 köy ve bir belde teröristlerden temizlendi, 480 terörist etkisiz hale getirildi. Münbiç ve Kamışlı'yı birbirine bağlayan stratejik M4 karayolu da kontrol altına alındı.

Terör hedefleri aralıksız vuruluyor.

Suriye iç savaşının ardından ülkenin kuzeyinde ve Fırat Nehri doğusunda kalan alanlar terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal edildi. Teröristler tarafından işgal edilen alanda bulunan halk ise baskı ile göçe zorlandı. Terör örgütü işgal ettiği alanlardan Türkiye sınırına yönelik saldırılarda bulunması ile sınır güvenliği için tehdit oluşturmaya başladı.

Türkiye, çağrılarına rağmen taciz ve saldırılarını sonlandırmayıp, işgal ettiği alanları terk etmeyen terör örgütüne yönelik operasyon sinyali verdi. ABD ile bölgenin güvenli hale getirilmesine yönelik çabaların da sonuçsuz kalmasıyla Türkiye, 9 Ekim saat 16.00’da 'Barış Pınarı' ismini verdiği harekatı başlattı.

Rasulayn'da kontrol tamamen sağlandı

Terör hedeflerinin karadan ve havadan ateş altına alınmasının ardından gece saatlerinde TSK ve Suriye Milli Ordusu askerleri karadan giriş yaptı. TSK ve SMO unsurları karadan Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Telabyad ve Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Rasulayn ilçelerini teröristlerden temizlemeye yönelik harekat kapsamında köyleri tek tek kurtardı. Sivillerin zarar görmemesi için hassasiyetle hareket eden birlikler, Rasulayn ilçe merkezine dün ulaşarak kontrolü sağladı.

Tel Abyad’daki terör hedefleri ateş altında. Detayları @trthaber muhabiri Bülent Çulcuoğlu sınır hattından aktardı. pic.twitter.com/5newhFhnjI — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 13, 2019

Telabyad an meselesi

Rasulayn’da kontrolü sağlayan TSK ve SMO unsurları, doğu ve batısından ilerlediği Telabyad ilçe merkezini de özgürleştirmeye yönelik çabasını sürdürüyor. Titiz şekilde ilerleyen ve topçu birliklerinin de güzergahı üzerindeki terör hedeflerini vurarak destek verdiği TSK ve SMO birliklerinin Telabyad’a ulaşmasının an meselesi olduğu belirtiliyor. Türkiye sınırının güneyinde 30 kilometre derinlikteki M4 otoyoluna inen birlikler burada terör örgütünün ikmalini keserken, Telabyad’ın da özgürleştirilmesinin ardından PKK/YPG’nin Kamışlı ile Ayn El Arap arasındaki bağ da koparılmış olacak.

Suluk beldesi ele geçerildi

Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan Tel Abyad'ın güneydoğusundaki Suluk belde merkezi YPG/PKK'lı teröristlerden arındırıldı. Suriye Milli Ordusu askerleri, belde merkezinde kontrolü sağladı.

Barış Pınarı Harekatı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Tel Abyad’ın doğu girişine yoğun obüs atışları yapılıyor. Detayları @trthaber muhabiri Bülent Çulcuoğlu aktardı. pic.twitter.com/QZhj1QPbXL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 13, 2019

Obüslerle terör hedefleri vuruluyor

Yeni günün ilk saatlerinden itibaren Telabyad’da bulunan terör hedefleri sınır birlikleri tarafından obüslerle ateş altına alındı. İstihbarat birimleri, harekata katılan askerler ve insansız hava araçlarından elde edilen görüntülerle belirlenen terör hedefleri obüs ve tank atışları ile tam isabetle vuruluyor. Obüs atışları ile etkisiz hale getirilen terör hedeflerinin vurulmasının ardından yükselen dumanlar Türkiye sınırından da net şekilde görülüyor.

Bugüne kadar 2 asker ve 18 sivilin şehit olduğu 490 teröristin ise etkisiz hale getirildiği harekat kapsamında Suriye sınırındaki yerleşim alanlarında da sivillerden sınıra yaklaşmamaları konusunda uyarılar yapılıyor.

Sınıra sevkiyatlar sürüyor

Öte yandan sınır hattındaki Akçakale ve Ceylanpınar’a askeri sevkiyatta devam ediyor. Dün gece ve sabah saatlerinde de Türkiye’nin farklı birliklerinden çıkan zırhlı araç ve askeri personeller ile Suriye Milli Ordusu unsurları ve araçları konvoy halinde Şanlıurfa’ya geldi. Güvenlik önlemleri arasında ilerleyen konvoyda bulunan araç ve askeri personeller Suruç, Akçakale, Ceylanpınar ve Nusaybin’e yönlendirildi. Bu ilçelerde konuşlanan araç ve askerlerin harekat kapsamında sınırı geçerek karadan teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyona destek vereceği belirtildi.

Kaynak: TRT Haber, DHA