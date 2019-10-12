Fırat'ın batısında terör örgütünün işgali altındaki son yer olan Münbiç'i çevreleyen bölgede gece boyu şiddetli çatışmalar yaşandı. TRT Haber ekibinden Elif Akkuş ve kameraman İsmail Dostoğlu, o sıcak anlarda bölgedeydi.

Fırat'ın batısındaki Münbiç, terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altında. Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından, ilçeyi geri almak için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Münbiç'i çevreleyen mevziler, Fırat Kalkanı bölgesinden getirilen birliklerle takviye ediliyor. Terör örgütü geceleri bu mevzilere taciz ateşi açıyor.

TRT Haber ekibi cephe hattına yer yer 500 metre mesafenin altında, yaşananlara tanıklık etti.

Terör örgütünün taciz atışları Suriye Milli Ordusu’nun karşılık vermesiyle son buldu. Ancak ilerleyen dakikalarda Münbiç’ten Fırat Kalkanı bölgesine bu kez havan topları fırlatıldı. Üstelik sivil yerleşim alanlarına.

Münbiç’te çatışmalar gece boyu sürdü.

Suriye Milli Ordusu’na bağlı askerler, ilçeyi ablukaya almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kameraman: İsmail Dostoğlu