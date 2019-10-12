YPG/PKK'nın kullandığı ABD'ye ait araçlar bulundu12 Ekim 2019 Cumartesi 13:24 - Son Güncelleme 12 Ekim 2019 Cumartesi 14:52
Kontrolün sağlandığı Rasulayn'da terör örgütü YPG/PKK'nın kullandığı, ABD'ye ait 2 adet zırhlı araç bulundu.
9 Ekim'de başlayan Barış Pınarı Harekatı planlandığı şekilde devam ediyor.
Harekat kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle ilerleyen Suriye Milli Ordusu (SMO), Rasulayn şehir merkezinde kontrolü sağladı.
İlçede, terör örgütü YPG/PKK'nın kullandığı ABD'ye ait 2 adet zırhlı araç ele geçirildi.
Araçlardan biri ağaçların altına saklanmış vaziyette, diğeri ise meydanda bulundu.
SMO, terör örgütünn lojistik ve ticari faaliyetleri için kullandığı M4 kara yoluna sabah saatlerinde ulaşmıştı.
M4 kara yolu, terör örgütü YPG/PKK'nın Fırat Nehri'nin batısındaki Münbiç'ten, Suriye-Türkiye-Irak sınırı üçgenindeki Kamışlı ilçesine kadar uzanarak stratejik kara yolu bağlantısını sağlıyor.
Kaynak: TRT Haber