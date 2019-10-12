Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Türkiye'nin güneyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla kazanılan sınır ötesi başarıların ardından, Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle ilerleyen Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, Fırat'ın doğusunda Rasulayn şehir merkezinde kontrolü ele geçirdi.

Barış Pınarı Harekâtı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat’ın doğusundaki Rasulayn meskun mahali kontrol altına alındı. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 12, 2019

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat’ın doğusundaki Rasulayn meskun mahali kontrol altına alındı." ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz saatlerde, Suriye Milli Ordusu askerleri, harekatın en stratejik hedeflerinden biri olan M4 kara yoluna ulaşmıştı.

M4 kara yolu, terör örgütü YPG/PKK'nın Fırat Nehri'nin batısındaki Münbiç'ten, Suriye-Türkiye-Irak sınırı üçgenindeki Kamışlı ilçesine kadar uzanarak stratejik kara yolu bağlantısını sağlıyor.

Halep-Haseke yolu olarak da bilinen M4, Türkiye sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta.

YPG/PKK, söz konusu kara yolunu, lojistik ve ticari faaliyetleri için kullanıyor.

Kaynak: TRT Haber