Dünya
Meksika'da tren otobüse çarptı: 9 ölü12 Ekim 2019 Cumartesi 11:41 - Son Güncelleme 12 Ekim 2019 Cumartesi 11:50
Meksika'nın merkezindeki Queretaro eyaletinde otobüsle trenin çarpışması sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi.
Başkent Meksiko'nun kuzeyindeki San Juan del Rio kentinde yük treni hemzemin geçitte otobüse çarptı.
Yerel yetkililer, geçit müsait olmadığı halde geçmeye çalışan otobüsteki 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Yetkililer, yaralananlardan 8'inin durumunun ağır olduğunu bildirdi.
Ölenlerin, yakınlardaki üniversitelerin öğrencileri olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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