Türkiye'nin güneyinde Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile terör hedefleri tek tek imha ediliyor.

Türk savaş uçakları, Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan Resulayn'daki terör örgütü YPG/PKK hedeflerini imha etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Türkiye'nin güneyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla kazanılan sınır ötesi başarıların ardından, Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.

Fırat'ın doğusunda terör yuvaları @trthaber canlı yayınında vuruluyor. https://t.co/lbrQIiq2aM — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 12, 2019

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 415'e yükseldi

Gece boyunca ateş altına alınan terör hedefleri havadan ve karadan vuruldu. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 415'e ulaştı.

Terörden arındırılan köy sayısı 14 oldu

Tel Abyad'daki El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık, Hamidiye, Berzan, Cüdeyde ve Gısas ile Rasulayn'daki Kişto ve Aşağı Kişto köyleri dün YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenmişti.

Gün içinde Rasulayn ilçesinin batısındaki Asfar Neccar ve Tel Halef köyleri de YPG/PKK'lı teröristlerden arındırıldı.

Tel Abyad ilçesindeki Halave köyünün de terörden arındırılmasıyla terör örgütünden kurtarılan köylerin sayısı 14 oldu.

Kaynak: TRT Haber