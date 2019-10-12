ABD Başkanı Trump, Çin Başbakan Yardımcısı öncülüğündeki heyetle yürütülen müzakerelerin ardından iki ülkenin kısmi anlaşmaya vardığını açıkladı.

Yıllık 250 milyar dolarlık ihracat kalemindeki gümrük vergilerini yüzde 25'ten 30'a çıkarmayı öngören ve 15 Ekim'de yürürlüğe girmesi beklenen tarife artışının ertelenmesine karar verildiğini belirtti.

Trump: Ticaret savaşını bitirmeye çok yakınız

Trump, Çin tarafının ABD'den yılda 40 ila 50 milyar dolarlık tarım ürünü ithal etmeyi, finansal hizmetler ile döviz kuru konusunda ödünler vermeyi kabul ettiğini de ifade etti.

ABD Başkanı, anlaşmanın kağıda dökülmesinin 5 haftayı bulabileceğini belirtti ve "Ticaret savaşını bitirmeye çok yakınız" dedi.

Kaynak: AA

