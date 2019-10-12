ABD, 250 milyarlık Çin ürününe gümrük tarifesi artışını erteledi12 Ekim 2019 Cumartesi 05:04 - Son Güncelleme 12 Ekim 2019 Cumartesi 05:18
ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den ithal edilen toplam 250 milyar dolarlık ürüne getirilecek gümrük vergisi artışının askıya alındığını duyurdu.
ABD Başkanı Trump, Çin Başbakan Yardımcısı öncülüğündeki heyetle yürütülen müzakerelerin ardından iki ülkenin kısmi anlaşmaya vardığını açıkladı.
Yıllık 250 milyar dolarlık ihracat kalemindeki gümrük vergilerini yüzde 25'ten 30'a çıkarmayı öngören ve 15 Ekim'de yürürlüğe girmesi beklenen tarife artışının ertelenmesine karar verildiğini belirtti.
Trump: Ticaret savaşını bitirmeye çok yakınız
Trump, Çin tarafının ABD'den yılda 40 ila 50 milyar dolarlık tarım ürünü ithal etmeyi, finansal hizmetler ile döviz kuru konusunda ödünler vermeyi kabul ettiğini de ifade etti.
ABD Başkanı, anlaşmanın kağıda dökülmesinin 5 haftayı bulabileceğini belirtti ve "Ticaret savaşını bitirmeye çok yakınız" dedi.
Kaynak: AA