ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden ayrılan üst düzey yetkililere yeni bir isim eklendi.

İç Güvenlik Bakan Vekili Kevin McAleenan istifa etti.

Başkan Trump, istifaya ilişkin "Ailesi ile daha fazla zaman geçirmek ve özel sektörde görev almak için ayrıldı" dedi.

Yerine geçecek ismi gelecek hafta açıklayacağını söyledi.

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi'nde uzun zaman görev yapan McAleenan, nisan ayında iç güvenlik bakan yardımcılığına getirilmişti.

Kaynak: TRT Haber