Suriye yerel medyasında yerel alan haberelere göre, terör örgütü YPG/PKK, kendi saflarında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'na (SMO) karşı savaşmaya reddeden onlarca kişiyi katletti.

Terör örgütü Rasulayn'dan 34, çevre köylerden de onlarca kişiyi TSK ve SMO'ya karşı savaşmayı reddettikleri gerekçesiyle gözlatına aldı.

Gözaltına alınan kişilerin terör örgütü tarafından katledildiği düşünülürken, öldürülünenler arasında 16 yaşından küçük çocukların da olduğu aktarılıyor.

Öte yandan terör örgütü içerisinde TSK ve SMO'ya karşı çatışmayı reddedenler sayısı her geçen gün artıyor.

Terör örgütünden kopuşlar artıyor

Yerel kaynaklar, Ayn İsa'da 700 civarında militanın terör örgütünün Rasulayn'a sevk edilme isteğini geri çevirdiğini aktarıyor.

Daha önce de terör örgütü YPG/PKK'nın paravanı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) içerisinde faaliyet gösteren Süryani Askeri Meclisi, terör örgütünden ayrılmıştı.

Haberlere göre, terör örgütü YPG/PKK, Süryani Askeri Meclisini Türkiye-Suriye sınırında yer alan Resulayn’a sevk etmek ve Türkiye ile Suriye Geçici Hükümetine bağlı Suriye Milli Ordusuna karşı çatıştırmak istemişti.

Süryaniler ayrıca, terör örgütü YPG/PKK’nın, "Kamışlı’nın Süryani mahallesinden Nusaybin’i bombalayarak, Türklerin Süryanileri vurmasını ve dünyaya Hristiyan mağdurlar üzerinden propaganda yapmayı amaçladığını" iddia etmişti.

Kaynak: Habur News