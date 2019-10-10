Suriye yerel medyasında yer alan haberlere göre, terör örgütü YPG/PKK'nın paravanı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) içerisinde faaliyet gösteren Süryani Askeri Meclisi, terör örgütünden ayrıldı.

Haberlere göre, terör örgütü YPG/PKK, Süryani Askeri Meclisini Türkiye-Suriye sınırında yer alan Resulayn’a sevk etmek ve Türkiye ile Suriye Geçici Hükümetine bağlı Suriye Milli Ordusuna karşı çatıştırmak istedi.

Resulayn’a gitmeyi ve Türkiye ile Suriye Milli Ordusu ile çatışmayı reddeden Süryani Askeri Meclisi, terör örgütünden ayrıldı.

Süryaniler ayrıca, terör örgütü YPG/PKK’nın, "Kamışlı’nın Süryani mahallesinden Nusaybin’i bombalayarak, Türklerin Süryanileri vurmasını ve dünyaya Hristiyan mağdurlar üzerinden propaganda yapmayı amaçladığını" iddia etmişti.

Kaynak: Habur News, Orient News