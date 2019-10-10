Bir yanda algı operasyonu bir yanda Türkiye'ye destek...

Amerikan Kongresi'ne yakın düşünce kuruluşu The Heritage Foundation'ın Dış Politika ve Güvenlik Danışmanı Luke Coffey, TRT Haber'e konuştu.

"Türkiye ile ilişkimizde çok büyük problem var" diyen Coffey, YPG/PKK'ya verilen destek nedeniyle Türkiye'nin duyduğu kaygı ve kızgınlığı anlamak için çaba sarf etmek gerektiğini söyledi.

"Büyük bir ikiyüzlülük"

Luke Coffey, bu desteğin kesilmesinin ilişkilerin seyri açısından önemli olduğu görüşünde.

"Bir terör örgütü ile savaşmak için bir başka terör örgütünü kullanmak büyük bir ikiyüzlülük bence. Tamamen anlamsız. Trump yönetimi ABD'yi bu ilişkiden nasıl çıkaracağını anlatsa ilişkilerin seyri açısından daha iyi olurdu bence."

Coffey bunun yalnız iki müttefik arasındaki ilişki değil, ABD'nin Ortadoğu'daki çıkarlarına ulaşmada doğru yol olmadığını da belirtti.

Coffey, iki ülkenin yakınlaşacağı görüşünde

ABD'nin Suriye'deki amaçlarına ulaşmak için daha yaratıcı yollar bulması gerektiğini anlatan Coffey, şöyle konuştu:

"Trump, Suriye'de gerekenden daha uzun kalınmasını istemiyor. Amerika genelinde de askerlerin sayısının artırılması gibi bir arzusu yok. ABD'nin amaçlarına ulaşmak için Suriye'nin kuzeyinde sonsuza kadar durmak dışında da yolları vardır muhtemelen."

Güvenlik ve dış politika danışmanı Coffey, terör örgütü YPG/PKK'nın silahlandırılmasının Amerikalıların parasının eski düşman ideolojiye aktarılması anlamına geldiğini de belirtti.

"Amerikalılar, vergilerinin PKK'nın Suriye kolu olan Neo Marksist YPG'ye verildiğini bilse bundan hiç hoşlanmazlardı."

Luke Coffey, iki ülkenin yaşanan gerginliklere karşın daha yakınlaşacağı görüşünde.

Kaynak: TRT Haber