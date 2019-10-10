Amerikalı gazeteci James Foley'i 2014 yılında infaz eden ve esir tutulan diğer Amerikalıları da öldürdükleri düşünülen İngiliz vatandaşı 2 DEAŞ militanı, bölgeden çıkarıldı.

YPG/PKK kontrolündeki El-Hol Kampı'nda tutulan militanlar ABD gözetimine alındı.

''Beatles'' lakaplı DEAŞ militanlarının Irak'taki Amerikan üssüne götürüldüğü belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada,

"Bölgede kontrolün kaybedilmesi ihtimaline karşı 2 DEAŞ militanı güvenli bir yere götürüldü. O iki kişi, en kötünün de kötüsü" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA