Tükiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu imzasıyla BM Güvenlik Konseyi'ne gönderilen mektupta Suriye'deki savaşın terör örgütlerinin üremesine zemin hazırladığı belirtildi.

Türkiye'nin, sorunun çözümüne yönelik çabalarına rağmen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgisiz kalması üzerine harekete geçtiği vurgulandı.

Harekatın, Birleşmiş Milletler'in 51'inci maddesi çerçevesinde uluslararası hukuktan kaynaklanan kendini savunma hakkı çerçevesinde başladığı belirtildi.

Harekatın sınır güvenliğine tehdit oluşturan terör örgütleri ile mücadele ve Suriyelileri terör örgütleri PKK, YPG, PYD ve DEAŞ'ın zulmünden kurtarmak için yürütüldüğü ifade edildi.

Terör örgütlerinin bölgesel ve uluslararası güvenliği ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit ettiğinin de altı çizildi.

Kaynak: TRT Haber