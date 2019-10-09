ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, "Türkiye’de milyonlarca Suriyeli var ve Erdoğan onların ülkelerine geri dönmelerini istiyor." dedi.

Başkan Trump, açıklamasının devamında "PKK, Türkiye'nin düşmanıdır. Yıllardır savaşıyorlar." ifadelerini kullandı.

Trump, ayrıca Türkiye'nin yıllardır savaştığı terör örgütü PKK ile ABD'nin Obama döneminde anlaşmasını büyük bir hata olarak nitelendirdi.

Trump, Suriye ile ilgili kararının doğru olduğunu savunarak, "Artık bu sonu gelmez savaşı bitirmenin zamanı gelmişti" dedi.

ABD'nin Orta Doğu politikalarına ilişkin de Trump'tan bir itiraf geldi. Trump "Bana göre ABD'nin yaptığı en önemli hata Orta Doğu'ya girmekti" dedi.

Orta Doğu'nun polisi gibi davrandıklarını, ülkelere ne yapacaklarını söylediklerini,, sonu gelmeyen savaşlardan ülkesinin çekilmesini istediğini söyledi.

Kaynak: TRT Haber, AA