Münbiç çevresinde eller tetikte09 Ekim 2019 Çarşamba 21:42 - Son Güncelleme 09 Ekim 2019 Çarşamba 23:33
Barış Pınarı Harekatı, Tel Abyad ve Resulayn çevresinde hava operasyonlarıyla başladı. Münbiç kırsalında da hareketli saatler yaşanıyor. TRT Haber ekibinden Elif Akkuş ve kameraman İsmail Dostoğlu o hareketliliği yerinde görüntüledi.
Fırat'ın doğusuna yönelik harekatın başlamasıyla, Münbiç çevresindeki Suriye Milli Ordusu güçleri de teyakkuza geçti.
Savaşçıları taşıyan araçlar, hava kararmadan önce yola çıktı.
Terör örgütü PKK/PYD'nin işgali altındaki Münbiç'i çevreleyen mevzilerde eller artık tetikte.Teröristlerin kullandığı kontrol noktaları, gözle görülebilecek mesafede.
Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusuna yönelik harekat öncesi, Münbiç'teki cephe hattını günlerdir takviye ediyordu.
Takviye sürecinde, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinden çok sayıda zırhlı araç ve savaşçı da cephe hattına getirildi.
Kara harekatının başlamasıyla birlikte Suriye Milli Ordusu'na bağlı güçlerin de Münbiç istikametinden Fırat'ın doğusuna doğru ilerlemesi bekleniyor.
Kamera: İsmail Dostoğlu