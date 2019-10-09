Dünya
Trump: Türkiye sivilleri koruma garantisi verdi09 Ekim 2019 Çarşamba 20:08 - Son Güncelleme 10 Ekim 2019 Perşembe 01:36
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Türkiye'nin sivilleri koruyacağına dair verdiği teminata vurgu yaptı.
[ABD Başkanı Donald Trump. Fotoğraf: REUTERS ]
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerini yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Beyaz Saray'ın yayımladığı açıklamada Trump, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye sivilleri ve Hristiyanlar dahil dini azınlıkları korumayı ve hiçbir insani kiriz yaşanmamasını sağlamayı taahhüt etti. Biz bu taahhütlere uymasını ümit ediyoruz."
Kaynak: REUTERS