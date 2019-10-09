Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Tatar, KKTC olarak Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini ve Türkiye'nin yanında yer aldıklarını ifade etti.

Tatar, Türkiye'nin, kendisine ve dünya barışına yönelik terör tehdidini ortadan kaldırmak ve Suriye'de güvenli bölge oluşturmak amacıyla Barış Pınarı Harekatı'na başladığını kaydederek, "Kıbrıs Türk halkı, daima olduğu gibi Türkiye'mizin yanındadır. Dualarımız Mehmetçiğimiz ve ordumuz içindir. Biz başarılı olunacağından Suriye’nin toprak bütünlüğü sağlanarak bölgeye barışın getirileceğinden eminiz. Allah Türkiye’mizin yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA