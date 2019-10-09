Türkiye, Fırat'ın doğusundaki terör tehditlerine yönelik Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.

Milli Savunma Bakanlığı, harekat ile ilgili olası kara propaganda oluşmaması için açıklamada bulundu.

"Sadece teröristler hedef alınmaktadır"

Bakanlık, harekatta sadece teröristlerin hedef alındığını vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile hazırlanan “Barış Pınarı Harekât Planı” Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bugün saat 16.00’dan itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan “Meşru Müdafaa Hakkı” çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Fırat Kalkanı Harekâtı ve Zeytin Dalı Harekâtı’nda olduğu gibi, harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta, sivil/masum kişilerin ve harekât bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost ve müttefik ülke unsurlarının zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Barış Pınarı Harekatı'nda amaç

Türkiye, Fırat'ın doğusunda 14 kilometrekarelik bir alanı terörden temizlemek.

TSK ve Suriye Milli Ordusu'nun birlikte hareket ettiği harekatta, amaç sınır güvenliğine tehdit oluşturan terör hedeflerini yok etmek.

Türkiye'nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'nda olduğu gibi bir diğer amacı ise, terörden temizlenen bölgelere Suriye sığınmacıları yerleştirmek.

Kaynak: TRT Haber, AA