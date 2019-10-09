Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Konseyi İnsan Ticaretiyle Mücadele Uzmanlar Grubunun (GRETA), Türkiye'nin Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Eylem Sözleşmesi'ni uygulaması hakkında 8 Ekim 2019'da "dengeden uzak" bir rapor yayımladığı vurgulandı.

Türkiye'nin, insan ticaretiyle mücadele amacıyla gerekli yasal düzenlemeleri kabul ettiği ve bununla ilgili önlemleri uyguladığı belirtilen açıklamada, insan haklarının temel ilkelerine saygı göstererek düzensiz göçün engellenmesi için elinden geleni yaptığına değinildi.

Ayrıca açıklamada, raporda Türkiye'nin söz konusu çabalarının büyük ölçüde göz ardı edildiği belirtildi ve şu değerlendirme yapıldı:

"Ne yazık ki GRETA, dar bir bakış açısıyla yayımladığı raporda Türkiye’ye yönelik temelsiz iddialara yer vererek konuyu bağlamından çıkarmıştır ki bu ancak Avrupa Konseyi-GRETA’nın güvenilirliğini sarsmaktadır."

"Türkiye, kendi ulusal kaynaklarıyla büyük bir yükü taşıyor"

Raporda, GRETA heyetinin Türkiye'ye gerçekleştirdiği inceleme ziyaretinden de bahsedilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"(Raporun), özellikle 2016 FETÖ darbe girişimi ile sonrasında ilan edilen ve 18 Temmuz 2018'de kaldırılan olağanüstü hal uygulaması konularında kurumlarımız tarafından yapılan açıklamaları ve düzeltmeleri yansıtmaması hayal kırıklığı yaratmaktadır. Türkiye, dünyadaki tüm ülkelerden daha fazla mülteciye ev sahipliği yapmakta ve ağırlıklı olarak kendi ulusal kaynaklarıyla büyük bir yükü taşımaya devam etmektedir. Bunu yaparken, ülkemiz uluslararası toplumdan daha adil yük ve sorumluluk paylaşımı ve dayanışma beklemektedir."

Açıklamada, Türkiye'nin raporun içeriğinden bağımsız olarak, sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerine saygı göstermeye devam edeceği vurgulanarak, "Ülkemiz, bu raporun sözleşmeye dair sadece ilk tur değerlendirmenin sonucu olduğunu göz önünde tutmakta ve gelecekte yayımlanacak raporların sahadaki gerçekleri daha iyi ve doğru yansıtmasını beklemektedir" ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA