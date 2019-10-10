"YPG/PKK Süryanileri kalkan olarak kullanıyor"10 Ekim 2019 Perşembe 09:25 - Son Güncelleme 10 Ekim 2019 Perşembe 09:53
Süryaniler, terör örgütü YPG/PKK’nın, "Kamışlı’nın Süryani mahallesinden Nusaybin’i bombalayarak, Türklerin Süryanileri vurmasını ve dünyaya Hristiyan mağdurlar üzerinden propaganda yapmayı amaçladığını" iddia etti.
İsveç’te faaliyet yürüten Dünya Süryani Federasyonunun televizyon kanalı Assyria TV’nin sosyal medya sitesi Twitter’daki hesabında yer alan paylaşıma göre, terör örgütü YPG/PKK Suriye’de Süryanileri Türkiye’ye karşı kalkan olarak kullanmaya çalışıyor.
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Suriye’den gelen ilk raporlara göre YPG, Nusaybin'i, Kamışlı'nın Süryani mahallesinden bombaladı. Bununla, Türklerin Süryanileri vurmasını ve dünyaya Hristiyan mağdurlar üzerinden propaganda yapmayı amaçladı. YPG, Süryanileri kalkan olarak kullanıyor."
Kaynak: Assyria TV