İsveç’te faaliyet yürüten Dünya Süryani Federasyonunun televizyon kanalı Assyria TV’nin sosyal medya sitesi Twitter’daki hesabında yer alan paylaşıma göre, terör örgütü YPG/PKK Suriye’de Süryanileri Türkiye’ye karşı kalkan olarak kullanmaya çalışıyor.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Suriye’den gelen ilk raporlara göre YPG, Nusaybin'i, Kamışlı'nın Süryani mahallesinden bombaladı. Bununla, Türklerin Süryanileri vurmasını ve dünyaya Hristiyan mağdurlar üzerinden propaganda yapmayı amaçladı. YPG, Süryanileri kalkan olarak kullanıyor."

Kaynak: Assyria TV